الأخضر يكشف تفاصيل إصابة رياض شراحيلي

أعلن المنتخب السعودي، قبل قليل، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الشباب، رياض شراحيلي خلال تواجده في معسكر الأخضر.

تفاصيل إصابة رياض شراحيلي

وأوضح المنتخب السعودي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها رياض شراحيلي، أثبتت تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية للساق وكدمة بالركبة.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع الجهاز الطبي في نادي الشباب، والرفع بالتقارير الطبية المفصلة بذلك، من أجل متابعة البرنامج العلاجي الخاص به، وتمنى حساب المنتخب السعودي الشفاء العاجل لرياض شراحيلي.

وكان رياض شراحيلي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مران المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل مباراة كوستاريكا الودية، ليغيب عن المشاركة مع الأخضر في معسكره الذي أُقيم في مدينة نيوكاسل الإنجليزية.

ولعب الأخضر مباراتين وديتين على ملعب “سانت جيمس بارك”، الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وخسر ضد منتخب كوستاريكا الأول لكرة القدم بنتيجة 3\1، وأمام كوريا الجنوبية بهدف دون رد.

معسكر جديد للأخضر

ومن المقرر أن يخوض الأخضر معسكرًا في البرتغال شهر أكتوبر المقبل، وسيخوض خلاله مباراتين وديتين، أمام منتخبي نيجيريا ومالي يوم 13 و17، وستُقام المواجهتان على ملعب “بورتيماو”.