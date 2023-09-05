الأردن يسقط تاسع مسيرة مخدرات قادمة من سوريا

كشف الأردن، أمس، عن إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا، لترتفع بذلك أعداد المسيرات التي استهدفت منذ بداية العام الجاري إلى 9.

محاولة اجتياز الحدود

وأردف الجيش الأردني في بيان على موقعه بأن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة من سوريا إلى الأردن.

وأردف أنه تم إسقاط الطائرة من دون طيار ـ تحمل كمية من مادة الكريستال (المخدرة) ـ داخل الأراضي الأردنية وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

ومع إعلان أمس، يرتفع عدد محاولات تسلل الطائرات المسيرة من سوريا للأردن والتي تم إحباطها منذ 8 أشهر إلى 9، وتنوعت حمولتها بين المواد المخدرة والأسلحة والمتفجرات، وفق رصد الأناضول.​​​​​​​

محاولات مماثلة

والاثنين الماضي، أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سوريا هي الثالثة خلال أغسطس الماضي، والثامنة خلال العام الجاري.

وخلال السنوات الماضية شهد الأردن مئات من محاولات التسلل والتهريب، خاصة من سوريا (شمال) والعراق (شرق) نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين. وشهدت المملكة في يوليو الماضي، اجتماعًا أمنيًّا بين مسؤولين أردنيين وآخرين من النظام السوري، لمواجهة التهريب عبر الحدود بين البلدين.