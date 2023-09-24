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مصحوبة برياح هابطة نشطة مثيرة للأتربة

الأرصاد: أمطار بمعظم المناطق حتى الخميس

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٩ صباحاً
الأرصاد: أمطار بمعظم المناطق حتى الخميس
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس المقبل بمعظم المناطق.

أمطار غزيرة

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عسير وجازان ومكة المكرمة والباحة ونجران، مصحوبة برياح هابطة نشطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها لأكثر من 40 كم في الساعة، وتساقط للبرد وجريان للسيول.

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وأوضح الأرصاد أن الحالة المطرية المتوقعة في عسير تؤثر على أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص والربوعة وتنومة وبلقرن والمجاردة وبارق ورجال ألمع والبرك، حيث تبدأ من اليوم وتزداد شدتها من يوم الاثنين إلى الخميس.

فيما تؤثر الحالة الممطرة في جازان على جازان وفيفاء والعارضة والريث وضمد والدائر والحرث والعيدابي وهروب وبيش والدرب وصبيا وأبوعريش وصامطة وأحد المسارحة وجزر فرسان، حيث تبدأ من اليوم وتزداد شدتها من يوم الاثنين إلى الخميس.

وفي مكة المكرمة تؤثر على الطائف وميسان وأضم والعرضيات من يوم الاثنين إلى الخميس، بينما تؤثر على العاصمة المقدسة والجموم والكامل ابتداءً من يوم الثلاثاء إلى الخميس.

وبحسب الأرصاد فإن الحالة الممطرة في نجران تؤثر على بدر الجنوب، وفي الباحة تؤثر على القرى والعقيق من اليوم الأحد وحتى الخميس.

أمطار متوسطة

ونبه الأرصاد من سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة وعسير ومكة المكرمة، مصحوبة برياح هابطة نشطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها لأكثر من 50كم في الساعة.

ونبه الأرصاد من تأثير الحالة المطرية في المدينة المنورة على الأجزاء الجنوبية من المدينة المنورة والمهد ووادي الفرع وبدر والعيص، ابتداءً يوم الاثنين وحتى الخميس.

وفي عسير تؤثر على بيشة وتثليث وطريب، بينما تؤثر في مكة المكرمة على القنفذة والليث وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء وحتى الخميس.

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