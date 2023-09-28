الأرصاد: أمطار رعدية بمعظم المناطق بدءًا من الغد

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار فرص هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة اعتبارًا من يوم غد الجمعة وحتى يوم الثلاثاء المقبل.

أمطار غزيرة

وشملت التوقعات هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/الساعة ومثيرة للأتربة والغبار وجربان للسيول وتساقط البرد على 3 مناطق وهي:

ـ منطقة مكة المكرمة وتحديدًا على العاصمة المقدسة والجموم والكامل والطائف وميسان وأضم والعرضيات من يوم الجمعة إلى الثلاثاء، وتكون الأمطار غزيرة من الأحد إلى الثلاثاء.

ـ منطقة عسير وتشمل: أبها وخميس مشيط وسراة عبيدة وأحد رفيدة والحرجة وظهران الجنوب والنماص وتنومة وبلقرن والمجاردة وبارق ومحايل ورجال ألمع، حيث تبدأ الحالة من يوم الجمعة وتكون غزيرة يومي الاثنين والثلاثاء.

ـ منطقة جازان وتشمل: جيزان وضمد وبيش والدرب وصبيا وأبو عريش والطوال وصامطة والحرث وأحد المسارحة والعارضة وفيفاء والدائر وجزر فرسان حيث تبدأ الحالة من يوم الجمعة وتكون غزيرة يومي الاثنين والثلاثاء.

ـ منطقة الباحة وتشمل محافظات: الباحة، بلجرشي، المندق وقلوة والمخواة وبني حسن والحجرة وغامد الزناد والقرى، وتبدأ الحالة من يوم الجمعة إلى يوم الثلاثاء وتكون غزيرة يومي الاثنين والثلاثاء.

أمطار متوسطة

وتتضمن الحالة الجوية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة المدينة المنورة (المدينة املنورة والمهد ووادي الفرع والعيص وبدر) وذلك من الجمعة إلى الثلاثاء، وعلى نجران وبدر الجنوب بمنطقة نجران يومي الاثنين والثلاثاء.

أمطار خفيفة

فيما تشهد طريف وعرعر بالحدود الشمالية، والقريات وطبرجل وسكاكا ودومة الجندل بمنطقة الجوف، وتبوك وحقل وتيماء بمنطقة تبوك هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار من يوم الجمعة إلى الثلاثاء.