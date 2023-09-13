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تستمر حتى الاثنين المقبل

الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة على 4 المناطق بدءًا من الغد

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٩ مساءً
الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة على 4 المناطق بدءًا من الغد
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على عدد من مناطق السعودية بدءًا من غد الخميس وحتى الاثنين المقبل.

أمطار غزيرة

وقال مركز الأرصاد في إنفوجراف صادر عنه إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من عسير وجازان والباحة من يوم الخميس وحتى الاثنين المقبل.

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أما مكة المكرمة فتشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة من يوم الجمعة إلى الاثنين.

ويصاحب هذه الحالة المطرية رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار، وجريان للسيول، وتساقط للبرد.

رياح نشطة وأتربة

وأضاف المركز أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة على مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الجموم، والكامل) وذلك من يوم الجمعة وحتى الاثنين، وقد تصل إلى غزيرة يومي الأحد والاثنين.

ومن المتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على كل من نجران، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بدءًا من يوم الخميس وحتى الاثنين المقبل.

ويصاحب هذه الحالة المطرية رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار.

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