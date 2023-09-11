الأرصاد: أمطار على المدينة المنورة حتى الـ 9 مساءً

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نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة ليوم غد تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات العيص والمهد ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحالة المطرية المتوقعة تمتد إلى تهامة وأجزاء متفرقة من منطقة المدينة المنورة واليمن وسلطنة عُمان، تسبقها برياح نشطة مغبرة.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة وتمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.