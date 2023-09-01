الأرصاد: أمطار غزيرة على عسير حتى الـ11 مساءً

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـحادية عشرة مساءً.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق، تنبيهًا باللون الأحمر على منطقة عسير، متوقعًا هطول أمطار غزيرة وسيولًا وبردًا اليوم.