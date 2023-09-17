الأرصاد: أمطار غزيرة وبرد وسيول على جازان وعسير غدًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا باللون الأحمر على كل من جازان وعسير بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين.

طقس جازان

وتوقع مركز الأرصاد أن تشهد منطقة جازان وعسير غدًا أمطارًا غزيرة وبردًا وسيولًا ورياحًا نشطة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.