الأرصاد: أمطار غزيرة وبرد وسيول على جازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون الأحمر على منطقة جازان، بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد منطقة جازان غدًا أمطارًا غزيرة وبرد، وجريانًا للسيول، وتساقطًا للبرد، وتدنيًا لمدى الرؤية الأفقية.

أمطار وسيول على 4 مناطق

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20- 40 كم/ ساعة تصل إلى50 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي والأوسط.