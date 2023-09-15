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يصاحبها رياح نشطة وضباب

الأرصاد: أمطار وبرد وسيول على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٣ صباحاً
الأرصاد: أمطار وبرد وسيول على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير ، الباحة ومكة المكرمة, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين وربع على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

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سرعة الرياح

وتابع التقرير: وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي و الأوسط وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

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