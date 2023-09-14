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يصاحبها تدنٍّ في الرؤية

الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ مساءً
الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على مكة المكرمة غدًا.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة، ورياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.

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أمطار على 4 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًّا إلى شمالية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20- 45كم/ ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين ونصف ويصل إلى ثلاثة أمتار مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي.

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