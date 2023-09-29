Icon

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات البرد على 6 مناطق Icon مواطنون: تقسيم الراتب لـ 3 أجزاء الأفضل للادخار شهريًّا Icon مصرية تلد داخل عربة قطار Icon دواء جديد لإنقاص الوزن يحاكي تأثير التمارين الرياضية Icon سبب وضع بقايا القهوة أمام منازل أهالي حفر الباطن Icon متى يخوض الهلال أولى مبارياته على ملعب kingdom Arena ؟ Icon البرلمان البلغاري يصادق على قرار التخلي عن النفط الروسي Icon الثنيان: عدم التزام النصر بالوعود حوّل حسان تمبكتي لـ الهلال Icon خالد الثنيان: فُوضت لإنهاء صفقة حسان تمبكتي والهلال Icon هندية تذهب للمدرسة لأول مرة في حياتها بعمر 92 عامًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
رياح نشطة مثيرة للأتربة تحد الرؤية الأفقية

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات البرد على 6 مناطق

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٤ صباحاً
الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات البرد على 6 مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ، المدينة المنورة، تصل إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

قد يهمّك أيضاً
116 وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

116 وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

انطلاقة مميزة لـ مالكوم مع الهلال

انطلاقة مميزة لـ مالكوم مع الهلال

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سجن مؤسس عملة وان كوين 20 عامًا
حصاد اليوم

سجن مؤسس عملة وان كوين 20 عامًا

حصاد اليوم
طاقم عبارة يوناني يلقي شابًّا في المياه بشكل مأساوي
غرائب

طاقم عبارة يوناني يلقي شابًّا في المياه...

غرائب
مدحت شلبي: أنا هلالي
الرياضة

مدحت شلبي: أنا هلالي

الرياضة
تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي في مكة المكرمة غدًا
السعودية اليوم

تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي في مكة...

السعودية اليوم
توقف المترو وإغلاق المدارس وإجلاء عشرات الآلاف في الصين
العالم

توقف المترو وإغلاق المدارس وإجلاء عشرات الآلاف...

العالم
وظائف إدارية شاغرة بمجموعة التركي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بمجموعة التركي

وظائف
إحصائية سلبية لـ النصر قبل مواجهة الأهلي
آخر الاخبار

إحصائية سلبية لـ النصر قبل مواجهة الأهلي

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة في شركة KPMG
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في شركة KPMG

وظائف