الأرصاد: المُتداول عن تأثر السعودية بالأعاصير إثارة إعلامية وغير صحيح

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نفى المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل عن تأثر السعودية بالأعاصير.
وقال القحطاني، عبر حسابه في منصة إكس “إن كل ما يتداول من أخبار عن تأثر المملكة المباشر بالأعاصير غير صحيحة، ولا تتجاوز الإثارة الإعلامية”.
وأضاف “أن المملكة تطل على بحار شبه مغلقة لا تتكوّن بها الأعاصير المدارية وتأثيرها المباشر غير وارد بمشيئة الله، ونؤكد على أهمية أخذ المعلومات من مصدرها ممثلة في المركز الوطني للأرصاد”.
🔴 كل ما يتداول من أخبار عن تأثر #المملكة المباشر بالأعاصير غير صحيحة، ولا تتجاوز الإثارة الإعلامية.. فالمملكة تطل على بحار شبه مغلقة لا تتكوّن بها الأعاصير المدارية وتأثيرها المباشر غير وارد بمشيئة الله.
ونؤكد على أهمية أخذ المعلومات من مصدرها @NCMKSA #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/tC2jJAFC9C
— المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد (@spokespncm) September 14, 2023