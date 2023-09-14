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المملكة تطل على بحار شبه مغلقة لا تتكوّن بها الأعاصير المدارية

الأرصاد: المُتداول عن تأثر السعودية بالأعاصير إثارة إعلامية وغير صحيح

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ مساءً
الأرصاد: المُتداول عن تأثر السعودية بالأعاصير إثارة إعلامية وغير صحيح
المواطن - فريق التحرير

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نفى المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل عن تأثر السعودية بالأعاصير.

إثارة إعلامية

وقال القحطاني، عبر حسابه في منصة إكس “إن كل ما يتداول من أخبار عن تأثر المملكة المباشر بالأعاصير غير صحيحة، ولا تتجاوز الإثارة الإعلامية”.

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بحار شبه مغلقة

وأضاف “أن المملكة تطل على بحار شبه مغلقة لا تتكوّن بها الأعاصير المدارية وتأثيرها المباشر غير وارد بمشيئة الله، ونؤكد على أهمية أخذ المعلومات من مصدرها ممثلة في المركز الوطني للأرصاد”.

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