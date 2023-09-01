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يصاحبها انعدام في الرؤية الأفقية

الأرصاد: برد وسيول على الباحة وأتربة مثارة على نجران

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٥ مساءً
الأرصاد: برد وسيول على الباحة وأتربة مثارة على نجران
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا باللون الأحمر على منطقة الباحة، بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة.

أمطار وسيول بالباحة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد منطقة الباحة اليوم، أمطارًا غزيرة، يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان للسيول.

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أتربة مثارة على نجران

على صعيد آخر، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم أيضا من أتربة مثارة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة العاشرة مساءً.

طقس الجمعة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منقطة مكة المكرمة، فيما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل، نجران.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج تصل الى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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