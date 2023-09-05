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يصاحبها رياح نشطة وانعدام في الرؤية

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة وبرد وسيول على عسير غدًا

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٤ مساءً
الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة وبرد وسيول على عسير غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون الأحمر على منطقة عسير، بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة القادمة.

طقس عسير

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد منطقة عسير غدًا أمطارًا غزيرة، يصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

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الطقس المتوقع

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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