الأرصاد تنبه من أمطار على المدينة المنورة حتى الـ 9 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار على منطقة المدينة المنورة اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيَّن المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات بدر، وخيبر، والعلا، والعيص، والمهد، ووادي الفرع، وتستمر حتى التاسعة مساءً.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة.