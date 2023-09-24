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مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة

الأرصاد: توقعات بانخفاض درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع المقبل

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٤ مساءً
الأرصاد: توقعات بانخفاض درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع المقبل
المواطن - فريق التحرير

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توقع محلل الطقس عادل القازنلي أن تنخفض درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع القادم، لافتًا إلى أن بعض المناطق ستشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة.

درجات حرارة منخفضة

وقال القازنلي في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن مخرجات النماذج العددية توضح أن درجات الحرارة تستمر حول معدلاتها المتوسطة المناسبة لفصل الخريف، مشيرًا إلى أنه مع نهاية الأسبوع القادم ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وذلك مع دخول الكتل الهوائية الباردة من الأطراف الشمالية والشمالية الغربية.

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وأضاف أن درجات الحرارة وقتها ستنخفض من 2 إلى 4 درجات مئوية، لافتًا إلى المرتفعات الجنوبية الغربية تعد أكثر الأماكن غزارة في الأمطار حاليًا.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

 

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