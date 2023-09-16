الأرصاد: حالة جازان شبيهة بما تعرضت له العاصمة المقدسة الشهر الماضي

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علق المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، على حالة الطقس في جازان خلال الساعات الماضية.
وقال القحطاني، عبر حسابه في منصة “إكس”، إن حالة الطقس في جازان شبيهة بما تعرضت له العاصمة المقدسة الشهر الماضي، حيث سجلت سرعة الرياح على جازان 65كم/س بسبب الرياح الهابطة الشديدة السرعة المصاحبة للعواصف الرعدية الممطرة.
وأضاف “بلغت أعلى كمية أمطار 10ملم، وفقا للمحطة المأهولة، والمركز أنذر عنها بوقت كافٍ وفقاً لآلية الإنذار من الظواهر الجوية.
وكانت أحياء في منطقة جازان، قد شهدت خلال الساعات الماضية، حالة من التقلبات الجوية وهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح نشطة.
🔴 حالة #جازان شبيهة بما تعرضت له #العاصمة_المقدسة الشهر الماضي، حيث سجلت سرعة الرياح على جازان 65كم/س بسبب الرياح الهابطة الشديدة السرعة المصاحبة للعواصف الرعدية الممطرة، فيما بلغت أعلى كمية أمطار 10ملم،وفقا للمحطة المأهولة، والمركز أنذر عنها بوقت كافٍ وفقاً لآلية الإنذار من… pic.twitter.com/vSTJ0939RX
— المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد (@spokespncm) September 16, 2023