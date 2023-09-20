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سرعة الرياح قد تصل إلى 49 كم/ ساعة

الأرصاد: رياح شديدة على مكة المكرمة

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٥ مساءً
الأرصاد: رياح شديدة على مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا باللون الأصفر بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة مكة المكرمة خلال الساعات القادمة.

رياح شديدة وتدن في الرؤية

وتوقع مركز الأرصاد أن تشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا شديدة مساء اليوم، يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع في الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى 40- 49 كم/ ساعة.

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توقعات الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

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