الأرصاد: رياح على تبوك وأمطار على الليث وميسان وأضم

أصدر المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، تنبيهًا من هبوب رياح شديدة على المحافظات الساحلية بمنطقة تبوك.

وأوضح مركز الأرصاد أن الحالة التي يتوقع أن تشهدها تبوك تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها 40 – 49 كم / ساعة، وارتفاعًا في الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الوجه، وأملج، وضباء، والبدع، وحقل، ونيوم شرما، تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

أمطار على الليث وميسان وأضم

كما أصدر مركز الأرصاد اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار متوسطة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات: الليث مركزي يلملم وبني يزيد، وكامل محافظة ميسان، وكامل محافظة أضم، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

برد وسيول

وأشار إلى أن الحالة المناخية مصحوبة برياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، مبيّنا أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 من مساء اليوم.