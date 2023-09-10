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يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

الأرصاد: شبورة على مكة المكرمة وتبوك وعسير والباحة

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٥ مساءً
الأرصاد: شبورة على مكة المكرمة وتبوك وعسير والباحة
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا باللون الأصفر على 4 مناطق بالسعودية، بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين.

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تفاصيل الحالة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد كل من مكة المكرمة، وعسير، وتبوك، والباحة، شبورة مائية- ضباب خفيف- وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية تصل إلى 5 كم.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، وتمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.

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