الأرصاد: شبورة مائية وضباب على عسير والشرقية ومكة المكرمة لقطات لإنقاذ أمريكي عالق بكهف على بعد 1000 متر بتركيا وظائف شاغرة لدى فروع وزارة الطاقة وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي القبض على مقيم لترويجه مخدرات بالرياض اتهام الصين بالتأثير على الناخبين الأمريكيين ضبط 1715 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة تأييد قرار حظر ارتداء العباءة بالمدارس الفرنسية وظائف شاغرة لدى العليان القابضة في 3 مدن
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا باللون البرتقالي على 3 مناطق بالسعودية بشأن حال الطقس المتوقعة غدًا.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد كل من منطقة عسير، والشرقية، ومكة المكرمة، شبورة مائية “ضباب خفيف”، يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.
وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية بدءًا من السبت وحتى الأربعاء المقبل.
وقال مركز الأرصاد في إنفوجراف صادر عنه: إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة من يوم السبت وحتى الأربعاء المقبل.