الشباب يعلن موعد وصول رومان سايس الأخضر يكشف تفاصيل إصابة رياض شراحيلي الأرصاد: لا آثار مباشرة من إعصار دانيال على السعودية فارس عوض ينضم إلى قنوات SSC إحباط تهريب 39 طنًا من القات و837 كجم حشيش بـ4 مناطق غابري فيغا يصل جدة الشورى يدعو إلى حصر فرص التصدير لمنتجات وخدمات القطاعات الجديدة جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الـ6 مواطن في قبضة الأمن لترويجه القات بجازان قرار صادم من يوفنتوس ضد بوغبا
أعلن الدكتور أيمن غلام الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، أن المركز يراقب آخر المستجدات المعنية بعاصفة دانيال، مؤكدًا أنه لا آثار مباشرة على السعودية.
وتعرضت ليبيا لإعصار دانيال الشديد، الذي أدى لوفاة الآلاف، بالإضافة لمئات المفقودين.
وأنشأ سكان مدينة درنة مقابر جماعية بعدما شهدت المدينة تزايد أعداد الضحايا، وبحسب مصادر فإن عمليات الدفن أجريت تحت إشراف الجهات المختصة من الوحدات العسكرية والهلال الأحمر.
كما ساهم الليبيون في جمع الجثث التي جرفتها السيول إلى البحر.
يأتي ذلك فيما حذر المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي في تصريحات لـ”العربية” من احتمالية حدوث كارثة بيئية صعبة بسبب انتشار الجثامين في الشوارع، داعيًا إلى إيجاد حلول في أسرع وقت.
وأضاف جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي أن عملية البحث والإنقاذ مستمرة بسبب كثرة أعداد المفقودين.