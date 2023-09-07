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الحرارة قد تصل إلى 48 درجة مئوية

الأرصاد: موجة حارة على مكة المكرمة غدًا

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
الأرصاد: موجة حارة على مكة المكرمة غدًا
المواطن - فريق التحرير

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نبه المركز الوطني للأرصاد أهالي مكة المكرمة من موجة حارة متوقعة غدًا الجمعة.

طقس مكة المكرمة

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا باللون الأصفر، على منطقة مكة المكرمة، عبر منشور بمنصة إكس.

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شلل مروري في سمائل بعُمان بسبب الأمطار

وتوقع مركز الأرصاد ان تشهد مكة المكرمة موجة حارة، وقد تصل درجة الحرارة إلى 48 درجة مئوية.

أمطار من السبت للأربعاء

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية بدءًا من السبت وحتى الأربعاء المقبل.

أمطار غزيرة

وقال مركز الأرصاد في إنفوجراف صادر عنه: إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة من يوم السبت وحتى الأربعاء المقبل.

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