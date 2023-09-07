الأرصاد: موجة حارة على مكة المكرمة غدًا

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نبه المركز الوطني للأرصاد أهالي مكة المكرمة من موجة حارة متوقعة غدًا الجمعة.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا باللون الأصفر، على منطقة مكة المكرمة، عبر منشور بمنصة إكس.
وتوقع مركز الأرصاد ان تشهد مكة المكرمة موجة حارة، وقد تصل درجة الحرارة إلى 48 درجة مئوية.
وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية بدءًا من السبت وحتى الأربعاء المقبل.
وقال مركز الأرصاد في إنفوجراف صادر عنه: إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة من يوم السبت وحتى الأربعاء المقبل.