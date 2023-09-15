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الأرصاد: نراقب حالة مدارية جديدة في بحر العرب

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٤ مساءً
الأرصاد: نراقب حالة مدارية جديدة في بحر العرب
المواطن - فريق التحرير

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يراقب المركز الوطني للأرصاد المؤشرات الأولية لاحتمال تكون حالة مدارية في بحر العرب خلال الأسبوع القادم.

الأجواء السعودية

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في منشور عبر منصة إكس، أن التوقعات تشير بمشيئة الله إلى عدم تأثر أجواء السعودية بهذه الحالة مباشرة.

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طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وربع على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

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