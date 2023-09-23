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خلال مباراة النصر ضد الأهلي

الأرقام تُنصف رياض محرز رغم الانتقادات

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٥ مساءً
الأرقام تُنصف رياض محرز رغم الانتقادات
المواطن - فريق التحرير

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قدم النجم الجزائري الدولي رياض محرز، أداء مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد النصر، رغم تعرضه لانتقادات.

أرقام رياض محرز ضد النصر

وتعرض النجم الجزائري لانتقادات بعد مباراة النصر ضد الأهلي، ومن أبرزها، النجم حسين عبدالغني، حيث صرح قائلًا: “رياض محرز لم يظهر حتى الآن بالمستوى المأمول، ويجب على إدارة النادي الحديث معه ليراجع حساباته”.

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رياض محرز
محرز – المصدر @ALAHLI_FC

وعلى الرغم من الانتقادات القوية التي تعرض لها رياض محرز، إلا أن أرقامه في المباراة أنصفته، حيث نجح في تسجيل هدف، وقام بـ4 تسديدات، بينهما تسديدتان على المرمى، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.

وقام رياض محرز بـ5 مراوغات، بينها مراوغتان ناجحتان، وبلغت دقة تمريراته الناجحة 79%، وكان الأكثر صناعة للفرص في المباراة بـ5 فرص، والأكثر لعبًا للعرضيات الناجحة بـ7 عرضيات، والأكثر تعرضًا للعرقلة بـ3 مرات، ليحصل على أعلى تقييم في الأهلي بـ8.3 درجات.

رياض محرز
محرز – المصدر @ALAHLI_FC

الأهلي في دوري روشن

ولعب النصر ضد الأهلي بالأمس، على ملعب “الأول بارك”، ضمن منافسات جولة نحلم ونحقق من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق العالمي لفوز مثير بأربعة أهداف مقابل ثلاثية.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، وبفارق الأهداف عن النصر، صاحب المركز الخامس.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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