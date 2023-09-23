الأرقام تُنصف رياض محرز رغم الانتقادات مدرب مانشستر سيتي: لا تنتقدوا هالاند سعود الطبية: إجراء أول عملية تركيب لمضخة الديودوبا لستيني عانى من الباركنسون كولر يتلقى عرضًا لتدريب الشباب سفير اليابان يزور فعالية عز الوطن 2 مرتدياً الثوب السعودي رئيس الشورى: ذكرى مجيدة تجسد الملاحم البطولية والتاريخية للملك المؤسس السعودية تسطر أعظم قصة نجاح.. رحلة الأحلام العظيمة ترعاها أيد أمينة الشربتلي ودنيا أبو طالب يرفعان العلم السعودي في افتتاح هانغتشو 2022 كريستيانو رونالدو خارج التشكيل المثالي للجولة السابعة تاليسكا متخصص ثنائيات بدوري روشن
قدم النجم الجزائري الدولي رياض محرز، أداء مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد النصر، رغم تعرضه لانتقادات.
وتعرض النجم الجزائري لانتقادات بعد مباراة النصر ضد الأهلي، ومن أبرزها، النجم حسين عبدالغني، حيث صرح قائلًا: “رياض محرز لم يظهر حتى الآن بالمستوى المأمول، ويجب على إدارة النادي الحديث معه ليراجع حساباته”.
وعلى الرغم من الانتقادات القوية التي تعرض لها رياض محرز، إلا أن أرقامه في المباراة أنصفته، حيث نجح في تسجيل هدف، وقام بـ4 تسديدات، بينهما تسديدتان على المرمى، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.
وقام رياض محرز بـ5 مراوغات، بينها مراوغتان ناجحتان، وبلغت دقة تمريراته الناجحة 79%، وكان الأكثر صناعة للفرص في المباراة بـ5 فرص، والأكثر لعبًا للعرضيات الناجحة بـ7 عرضيات، والأكثر تعرضًا للعرقلة بـ3 مرات، ليحصل على أعلى تقييم في الأهلي بـ8.3 درجات.
ولعب النصر ضد الأهلي بالأمس، على ملعب “الأول بارك”، ضمن منافسات جولة نحلم ونحقق من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق العالمي لفوز مثير بأربعة أهداف مقابل ثلاثية.
وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، وبفارق الأهداف عن النصر، صاحب المركز الخامس.