الأسهم السعودية تتراجع 82 نقطة تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة الدحيل القطري قريب من ضم كوتينهو التدقيق اللغوي بالذكاء الاصطناعي يصل لـ أندرويد مودريتش: 3 أسباب جعلتني أرفض الانضمام لـ دوري روشن وجبة إفطار غريبة لأكبر دجاجة بالعالم نور الفلاح تطالب بحضانة ابنها من آل باتشينو طائرة الأبحاث ودراسات الطقس تبدأ أولى رحلاتها من رابغ جون تيري ينافس مدرب ميسي السابق على تدريب الشباب شغف الطلاب خلال تعليمهم اللغة الصينية بإحدى مدارس الطائف
أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع باللون الأحمر متراجعًا 82 نقطة.
وحسب قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 82.60 نقطة ليقفل عند مستوى 11215.56 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 209.1 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليارات ريال.
وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق أمس منخفضاً 112.82 نقطة ليقفل عند مستوى 11298.16 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 211 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 163 شركة على تراجع.
فيديو | "تاسي" ينهي آخر تعاملات الأسبوع باللون الأحمر متراجعا 82 نقطة #أسواق_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/wZmKTwlVyk
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) September 7, 2023