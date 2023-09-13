الأسهم السعودية تغلق على انخفاض 34 نقطة

جماهير الهلال تترقب مشاركة نيمار الأولى أب ليبي ينهار بعد انتشال ابنه من أسفل الركام الشؤون الإسلامية تنظم جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن بجوائز تبلغ 7 ملايين ريال الاتحاد يختار ملعبه في دوري أبطال آسيا الداخلية تعرض جهاز التأشيرة السياحية لزوار معرض سيتي سكيب ضبط مواطن ومخالف لأمن الحدود لترويجهما المخدرات بجازان والباحة أبرز أرقام موديست قبل الانتقال للأهلي المصري الضمان الاجتماعي يعفي من رسوم اختبار القدرات العامة 8 متوفين دماغيًا ينقذون حياة 19 مواطنًا من مرضى القصور العضوي دوري روشن يعود بعد توقف 12 يومًا
أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الأربعاء، تعاملاته باللون الأحمر خاسرًا 34 نقطة.
وحسب قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس “تداول” اليوم منخفضًا 34 نقطة ليقفل عند مستوى 11122.23 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم 235.7 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 6.3 مليارات ريال.
وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أنهى أمس الثلاثاء، تعاملاته باللون الأحمر خاسرًا 78 نقطة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس منخفضًا 78 نقطة ليقفل عند مستوى 11156.26 نقطة.
فيديو | "تاسي" ينهي تعاملاته باللون الأحمر خاسرا 34 نقطة #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/lGvJEZrzQZ
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) September 13, 2023