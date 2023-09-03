الأسهم السعودية تغلق على انخفاض 35.42 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 35.42 نقطة ليقفل عند مستوى 11455.78 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 154 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 104 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، وتبوك الزراعية، وأميانتيت، وبوبا العربية، وسلامة، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سيرا، وأنابيب، والتعمير، والخدمات الأرضية، وبدجت السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و3.45% .
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، والغاز، وشمس ، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات الغاز، وأرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، وسابك، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 70.74 نقطة ليقفل عند مستوى 23583.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 41 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.