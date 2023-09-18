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بتداولات بلغت 5.6 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق على تراجع 68 نقطة

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٨ مساءً
الأسهم السعودية تغلق على تراجع 68 نقطة
المواطن - فريق التحرير

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أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الاثنين، تعاملاته باللون الأحمر متراجعًا 68 نقطة.

الأسهم المتداولة

وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم متراجعًا 68.11 نقطة ليقفل عند مستوى 11036.04 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم 204.8 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.6 مليارات ريال.

أسهم أمس

وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أنهى أمس الأحد، تعاملاته باللون الأحمر خاسرًا 50 نقطة.

وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسته منخفضًا 50.39 نقطة ليقفل عند مستوى 11104.15 نقطة، لينهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأحمر.

وبلغت كمية الأسهم 147.9 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 4 مليارات ريال.

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