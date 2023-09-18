الأسهم السعودية تغلق على تراجع 68 نقطة

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أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الاثنين، تعاملاته باللون الأحمر متراجعًا 68 نقطة.
وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم متراجعًا 68.11 نقطة ليقفل عند مستوى 11036.04 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم 204.8 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.6 مليارات ريال.
وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أنهى أمس الأحد، تعاملاته باللون الأحمر خاسرًا 50 نقطة.
وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسته منخفضًا 50.39 نقطة ليقفل عند مستوى 11104.15 نقطة، لينهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأحمر.
وبلغت كمية الأسهم 147.9 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 4 مليارات ريال.
فيديو | بسيولة بلغت 5 مليارات.. "تاسي" ينهي تعاملاته متراجعا 68 نقطة #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/LvD2uuEUIq
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) September 18, 2023