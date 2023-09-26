الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 40 نقطة

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أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الثلاثاء، تعاملاته باللون الأخضر كاسبًا 40 نقطة.
وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم مرتفعًا 40.30 نقطة ليقفل عند مستوى 10918.24 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم 204.8 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 6.3 مليارات ريال.
وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أنهى أمس الاثنين، تعاملاته باللون الأحمر خاسرًا 71 نقطة، ليقفل عند مستوى 10877.94 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم 192.4 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.4 مليارات ريال.
فيديو | بسيولة تجاوزت 6 مليارات.. "تاسي" ينهي تعاملاته باللون الأخضر كاسبا 40 نقطة #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/T0bsratd7p
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) September 26, 2023