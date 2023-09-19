الأسهم السعودية تغلق مرتفعة

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الثلاثاء، تعاملاته باللون الأخضر كاسبًا 34 نقطة.

الأسهم المتداولة

وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم مرتفعًا 34.73 نقطة ليقفل عند مستوى 11070.77 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم 187.1 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.9 مليارات ريال.

أسهم أمس

وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق أمس الاثنين، تعاملاته باللون الأحمر متراجعًا 68 نقطة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسته متراجعًا 68.11 نقطة ليقفل عند مستوى 11036.04 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم 204.8 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.6 مليارات ريال.