الأسهم السعودية تغلق مرتفعة

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أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الثلاثاء، تعاملاته باللون الأخضر كاسبًا 34 نقطة.
وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم مرتفعًا 34.73 نقطة ليقفل عند مستوى 11070.77 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم 187.1 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.9 مليارات ريال.
وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق أمس الاثنين، تعاملاته باللون الأحمر متراجعًا 68 نقطة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسته متراجعًا 68.11 نقطة ليقفل عند مستوى 11036.04 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم 204.8 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.6 مليارات ريال.
فيديو | بعد سلسلة من التراجعات.. "تاسي" ينهي تعاملاته باللون الأخضر كاسبا 34 نقطة وبتداولات تجاوزت 5 مليارات #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/uU8hU40YR7
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) September 19, 2023