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بتداولات بلغت 5.9 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٥ مساءً
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة
المواطن - فريق التحرير

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أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الثلاثاء، تعاملاته باللون الأخضر كاسبًا 34 نقطة.

الأسهم المتداولة

وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم مرتفعًا 34.73 نقطة ليقفل عند مستوى 11070.77 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم 187.1 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.9 مليارات ريال.

أسهم أمس

وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق أمس الاثنين، تعاملاته باللون الأحمر متراجعًا 68 نقطة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسته متراجعًا 68.11 نقطة ليقفل عند مستوى 11036.04 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم 204.8 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.6 مليارات ريال.

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