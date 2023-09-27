الأسهم السعودية تغلق مرتفعة

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الأربعاء، تعاملاته باللون الأخضر كاسبًا 158 نقطة.

الأسهم المتداولة

وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم مرتفعًا 158.70 نقطة ليقفل عند مستوى 11076.94 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم 206 ملايين سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.7 مليارات ريال.

أسهم أمس

وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق أمس مرتفعًا 40.30 نقطة ليقفل عند مستوى 10918.24 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 203 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 126 شركات على تراجع.