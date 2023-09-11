الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 81 نقطة

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الاثنين، تعاملاته باللون الأخضر كاسبًا 81 نقطة.

الأسهم السعودية

وحسب قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 81 نقطة ليقفل عند مستوى 11235 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6 مليارات ريال.

وسجلت أسهم 161 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 63 شركة على تراجع.

أسهم أمس

وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس سجل أمس الأحد، تعاملاته باللون الأحمر خاسرًا 61.51 نقطة ليقفل عند مستوى 11154.05 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم 169.9 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 4.9 مليارات ريال.