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بتداولات بلغت 6.2 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 11055 نقطة

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٢ مساءً
الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 11055 نقطة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 20.98 نقطة ليقفل عند مستوى 11055.96 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.2 مليارات ريال.

الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 181 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 114 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والتعاونية، والدوائية، ولومي، والأبحاث والإعلام الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سناد القابضة، والمنجم، ونادك، ونقي، وسابك للمغذيات الزراعية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و3.61% .

فيما أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، وشمس، وشركة الاتصالات السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وعلم، ولومي، والراجحي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 58.05 نقطة ليقفل عند مستوى 22690.31 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 34.9 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

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