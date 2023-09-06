الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 11298 نقطة دعوات لوقف التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا الاتحاد والهلال الأكثر تسديدًا بدوري روشن هندرسون: لم أتحدث مع محمد صلاح بشأن عرض الاتحاد صندوق النقد يتوقع نمو القطاع غير النفطي في السعودية 4.9 % ليلى عبدالله : أشخاص مقربون من والدي تحرشوا بي برشلونة لم يُسجل من ركلات حرة مباشرة منذ 2021! استبدال الصمام والشريان الأورطي الصاعد لمريض سبعيني بجازان وزير سابق يعرض التبرع بكليته لصديقه: أقدمها بكل سرور محمد عبدالرحمن اتفاقي حتى 2028
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 112.82 نقطة ليقفل عند مستوى 11298.16 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 211 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 163 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، وسلامة، والكيماويات، وأنابيب، والإنماء طوكيو م الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات التعاونية، وأكوا باور، ودار المعدات، ونادك، والحفر العربية الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و4.48%.
فيما كانت أسهم شركات الكيماوية، وأرامكو السعودية، وشمس، وشركة الاتصالات السعودية، والباحة هي الأكثر نشاطاً في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، والراجحي، وعذيب للاتصالات، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 217.47 نقطة ليقفل عند مستوى 23328.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.