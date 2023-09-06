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بتداولات بلغت 6.1 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 11298 نقطة

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٨ مساءً
الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 11298 نقطة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 112.82 نقطة ليقفل عند مستوى 11298.16 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال.

كمية الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 211 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 163 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، وسلامة، والكيماويات، وأنابيب، والإنماء طوكيو م الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات التعاونية، وأكوا باور، ودار المعدات، ونادك، والحفر العربية الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و4.48%.

فيما كانت أسهم شركات الكيماوية، وأرامكو السعودية، وشمس، وشركة الاتصالات السعودية، والباحة هي الأكثر نشاطاً في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، والراجحي، وعذيب للاتصالات، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 217.47 نقطة ليقفل عند مستوى 23328.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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