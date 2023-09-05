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بتداولات بلغت 5.7 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 11410 نقاط

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٦ مساءً
الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 11410 نقاط
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 19.89 نقطة ليقفل عند مستوى 11410.98 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

كمية الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 190 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات مجموعة مهارة، والباحة، وعذيب للاتصالات، ووفرة، والتعاونية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات دار المعدات، ونماء للكيماويات، وأسواق عبدالله العثيم، ونادك، وسابتكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.63% و5.85% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، والكيماويات، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية, أما أسهم شركات أرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، ولوبريف، ومهارة، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 37.84 نقطة ليقفل عند مستوى 23454.75 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 54 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

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