الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 11430 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 24.91 نقطة ليقفل عند مستوى 11430.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 188 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 151 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات التعاونية، وعذيب للاتصالات، وأكوا باور، والموارد، وتكافل الراجحي، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والوطنية للتعليم، وعلم، وجاكو، وريدان الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و6.25%.
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، وأمريكانا، وسينومي ريتيل هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، عذيب للاتصالات، والتعاونية، وسابك، ومرافق هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم عند 0.00 نقطة ليقفل عند مستوى 23583.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.