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عند مستوى 11061 نقطة

الأسهم السعودية تغلق منخفضة

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٧ مساءً
الأسهم السعودية تغلق منخفضة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 9.27 نقاط ليقفل عند مستوى 11061.50 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليارات ريال.

الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 182 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.

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وكانت أسهم شركات مدينة المعرفة، وعذيب للاتصالات، وعناية، ودلة الصحية، وسمو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات دار الأركان، وبوبا العربية، وفيبكو، وبدجت السعودية، وبحر العرب الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.54% و4.01% .

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان، وسينومي ريتيل، والأهلي، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وعذيب للاتصالات، وسينومي ريتيل هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 16.31 نقطة ليقفل عند مستوى 22393.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 99 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.

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