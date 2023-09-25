الأسهم السعودية تغلق منخفضة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو تؤكد صحة رأي أنشيلوتي الإسعاف الجوي بالقصيم يباشر حادثي سير منفصلين ببريدة قمم السودة توفر 4036 وحدة فندقية وسكنية و30 نقطة جذب ترفيهية وزيرة خارجية نيوزيلندا تغني أمام الأمم المتحدة انفجار قوي يهز مصفاة غاز بندر عباس في إيران الكشف عن حكام مباريات كأس الملك اليوم الهلال يسعى لاستعادة بريقه ضد الجبلين جارسيا في طريقه للرحيل عن نابولي محمد بن سلمان يُطلق المخطط العام لمشروع قمم السودة
أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الاثنين، تعاملاته باللون الأحمر خاسرًا 71 نقطة.
وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم مخفضًا 71.48 نقطة ليقفل عند مستوى 10877.94 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم 192.4 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.4 مليارات ريال.
فيديو | بسيولة بلغت 5 مليارات.. "تاسي" ينهي تعاملاته باللون الأحمر خاسرا 71 نقطة #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/T9s3XhTVxa
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) September 25, 2023