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بلغت قيمة التداولات 5.4 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق منخفضة

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٧ مساءً
الأسهم السعودية تغلق منخفضة
المواطن - فريق التحرير

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أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الاثنين، تعاملاته باللون الأحمر خاسرًا 71 نقطة.

الأسهم المتداولة

وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم مخفضًا 71.48 نقطة ليقفل عند مستوى 10877.94 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم 192.4 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.4 مليارات ريال.

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