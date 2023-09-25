الأسهم السعودية تغلق منخفضة

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الاثنين، تعاملاته باللون الأحمر خاسرًا 71 نقطة.

الأسهم المتداولة

وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم مخفضًا 71.48 نقطة ليقفل عند مستوى 10877.94 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم 192.4 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 5.4 مليارات ريال.