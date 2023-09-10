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بتداولات بلغت 4.9 مليارات ريال

الأسهم السعودية تنهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأحمر

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٣ مساءً
الأسهم السعودية تنهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأحمر
المواطن - فريق التحرير

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أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الأحد، تعاملاته باللون الأحمر خاسرًا 61 نقطة.

الأسهم المتداولة

وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم منخفضًا 61.51 نقطة ليقفل عند مستوى 11154.05 نقطة، لينهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأحمر.

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وبلغت كمية الأسهم 169.9 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 4.9 مليارات ريال.

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