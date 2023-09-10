الأسهم السعودية تنهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأحمر السفير السعودي في إيران يقدم أوراق اعتماده مانشستر يونايتد يؤجل عودة أنتوني 30 يومًا مهلة لتسليم حافلات خط البلدة للمرور بالرياض وجدة فيفا: نيمار وبيليه أسطورتان خالدتان في تاريخ البرازيل ضبط 23 مخالفة لنظام أحكام المياه بجدة والقنفذة عرض سعودي لضم ليفاندوفسكي في يناير منصة مدرستي تطلق خدمة سجل متابعة الطلاب بشكل يومي كريستيانو رونالدو: دعواتي لأهل المغرب ضبط 63 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع
أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الأحد، تعاملاته باللون الأحمر خاسرًا 61 نقطة.
وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم منخفضًا 61.51 نقطة ليقفل عند مستوى 11154.05 نقطة، لينهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأحمر.
وبلغت كمية الأسهم 169.9 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 4.9 مليارات ريال.
فيديو | "تاسي" ينهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأحمر خاسرا 61 نقطة وبتداولات بلغت 4 مليارات #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/4gLpgrWjFO
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) September 10, 2023