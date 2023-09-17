الأسهم السعودية تنهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأحمر

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أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الأحد، تعاملاته باللون الأحمر خاسرًا 50 نقطة.
وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسته اليوم منخفضًا 50.39 نقطة ليقفل عند مستوى 11104.15 نقطة، لينهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأحمر.
وبلغت كمية الأسهم 147.9 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 4 مليارات ريال.
فيديو | بتداولات بلغت 4 مليارات.. "تاسي" ينهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأحمر خاسرا 50 نقطة #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/iwmMPNC7PW
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) September 17, 2023