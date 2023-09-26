الأسهم المطروحة في أديس القابضة تتجاوز 33 مليون سهم

بدأ اكتتاب الأفراد في طرح أسهم شركة أديس العربية القابضة في السوق السعودية الرئيسية، اليوم الثلاثاء، الموافق 26 سبتمبر 2023م، ويستمر حتى يوم الخميس 28 سبتمبر 2023م، حيث يبلغ حجم الطرح للمستثمرين الأفراد نحو 33.87 مليون سهم، ويبلغ سعر الطرح النهائي 13.5 ريال للسهم.

الجهات المستلمة

وسيكون البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض، هي الجهة المستلمة بالإضافة إلى البنك العربي الوطني.

وأكدت شركة أديس القابضة على أنه يجب على جميع المستثمرين الأفراد الراغبين في الاكتتاب أن يكون لهم محفظة أسهم نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية التابعة للجهة المستلمة المراد الاكتتاب من خلالها.

أقصى موعد

من المتوقع أن تجمع شركة أديس القابضة نحو 1.22 مليار دولار من بيع أكثر من 338.7 مليون سهم قائم وجديد أو حوالي 30% من رأس مالها المصدر بعد زيادة رأس المال.

وسيتم التخصيص النهائي للأسهم في موعد أقصاه الرابع من أكتوبر ولم يتم بعد تحديد موعد لبدء تداول الأسهم.

مقر أديس القابضة

ويقع مقر أديس القابضة في مدينة الخبر السعودية، وهي تدير أسطولًا من منصات الحفر البحرية والبرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند. ومن أهم عملاء الشركة أرامكو السعودية وشركة نفط الكويت وشركة نفط الشمال في قطر.

السعر النهائي لأسهم أديس القابضة

وكانت شركة أديس القابضة قد حددت السعر النهائي للأسهم في الطرح العام الأولي، مما يعني ضمنًا تقديرًا يزيد على 15.242 مليار ريال (4.06 مليار دولار) للشركة.

وانتهت عملية بناء سجل الأوامر بتغطية إجمالية بلغت 62.7 مرة، حينما وصلت القيمة الإجمالية للطلبات من المؤسسات نحو 286.85 مليار ريال (76.49 مليار ريال).