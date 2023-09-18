رجل يلملم أحشاءه في قميص بسبب منشار كهربائي اليوم.. إطلاق منصة ادرس في السعودية بشكلها الجديد الأمر بالمعروف تنفذ برنامج التحصين الفكري للطلاب “مُلكية للاستثمار” تعتزم طرح 1.3 مليون سهم من أسهمها في نمو 146 وظيفة لدى المستشفى التخصصي في ثلاث مدن مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة إلى ليبيا الطيران المدني: 58 مليون ريال تعويضات للمسافرين خلال عامين فقط الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش فرص تنويع الإنتاج الوطني للسلع والخدمات أمطار غزيرة على العرضيات حتى المساء كرة ثلج الاستثمارات السعودية حولتها للاعب دولي بالرياضة العالمية
نفذت وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برنامج (التحصين الفكري) الذي قدمه مساعد رئيس هيئة الأمر بالمعروف بمدينة الرياض الشيخ أحمد بن ناصر القحطاني، وذلك بمدرسة عامر بن فهيرة الثانوية بحي إسكان طريق الخرج.
وتحدث القحطاني عن أهمية التحصين الفكري ضد الإرجاف ودور المعلم في توعية الطلاب، وشرح مفهوم الإرجاف في الشرع وأساليب المرجفين ووسائلهم، كما بين جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعزيز الأمن الفكري.