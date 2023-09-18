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بمدرسة عامر بن فهيرة الثانوية بالخرج

الأمر بالمعروف تنفذ برنامج التحصين الفكري للطلاب

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٢ صباحاً
الأمر بالمعروف تنفذ برنامج التحصين الفكري للطلاب
المواطن - فريق التحرير

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نفذت وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برنامج (التحصين الفكري) الذي قدمه مساعد رئيس هيئة الأمر بالمعروف بمدينة الرياض الشيخ أحمد بن ناصر القحطاني، وذلك بمدرسة عامر بن فهيرة الثانوية بحي إسكان طريق الخرج.

وتحدث القحطاني عن أهمية التحصين الفكري ضد الإرجاف ودور المعلم في توعية الطلاب، وشرح مفهوم الإرجاف في الشرع وأساليب المرجفين ووسائلهم، كما بين جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعزيز الأمن الفكري.

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