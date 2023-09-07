الأمر بالمعروف تُفعّل برنامجي “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” و”ولا تسرفوا” بالخرج

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كثفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج، نشر البرنامج الوقائي والتوعوي (فاجتنبوه لعلكم تفلحون).
يأتي ذلك بهدف بيان الحكم الشرعي لتحريم المخدرات، وإبراز خطرها وأضرارها على المجتمع، وإبراز جهود المملكة العربية السعودية في محاربتها، وإسهام الرئاسة العامة مع الجهات المعنية في الحد من انتشارها.
كما نشرت رسائل توعوية عن البرنامج الوقائي “ولا تسرفوا” للتحذير من التبذير بالأدلة الشرعية والأحاديث النبوية وأقوال السلف الصالح، ونشرت المكتبة الرقمية للرئاسة العامة.