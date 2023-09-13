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استمرت طوال ساعات ليل الاثنين

الأمطار تدمر 50 منزلًا في السودان

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ صباحاً
الأمطار تدمر 50 منزلًا في السودان
المواطن - فريق التحرير

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انهار نحو 50 منزلًا بالكامل في منطقة قدو بولاية نهر النيل شمالي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة.

أمطار غزيرة

وقالت قوات الدفاع المدني بولاية نهر النيل شمالي السودان: إن أمطارًا غزيرة بمدينتي عطبرة والدامر أدت إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين، بينما تهدد مناسيب نهر الدندر الموسمي بولاية سنار جنوب شرق البلاد الأراضي الزراعية والمساكن، ووفقًا لموقع سودان تربيون.

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وصرح بأن مدينتي عطبرة والدامر شهدت أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح قوية استمرت طوال ساعات ليل الاثنين.

وأفاد مدير قوات الدفاع المدني بالولاية، العقيد عبدالله سليمان، بأن الأمطار أدت إلى سقوط منزل بقشلاق الجيش بعطبرة مما تسبب في وفاة امرأة وثلاثة أطفال وأكد انتشال الجثامين وسحب المياه من المنزل.

كما أدت الأمطار في مدينة الدامر إلى سقوط منزل بحي الحلة الجديدة ووفاة طفل وإسعاف طفل آخر.

سحب المياه

وأكد أن قوات الدفاع المدني تعمل حاليًّا على سحب المياه من محطة كهرباء عطبرة التحويلية بعد أن غمرتها مياه الأمطار.

ولفت الموقع السوداني إلى أن الدفاع المدني بمدينة عطبرة تمكن من سحب المياه من حي المربعات وسجن عطبرة وعدد من الشوارع الرئيسية.

وفي ولاية سنار، واصلت مناسيب نهر الدندر الارتفاع لليوم الثاني بوتيرة متسارعة وسجل صباح الثلاثاء عند محطه قياس مدينة الدندر التابعة لوزارة الري والموارد المائية، 13.18 متر بزيادة 18 سم عن منسوب الاثنين، وزيادة 1.18 متر عن منسوب اليوم نفسه من العام 2022 والذي كان 12 مترًا.

إلى ذلك، تفقد المدير التنفيذي لمحليه الدندر رئيس غرفة طوارئ الخريف الضو أحمد يعقوب، الأحياء المتاخمة لنهر الدندر إضافة إلى محطة قياس مدينة الدندر، كما قام بجولة ميدانية لجسم سد وادي العطشان بالريف الشرقي في ظل مخاوف من تأثره بوصول أودية العطيش وجاويج المنحدرين من الأراضي الإثيوبية.

وقال المدير التنفيذي: إن الوضع حتى الآن تحت السيطرة، داعيًا إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية لعمل التحوطات اللازمة لمجابهة أي طارئ قد يحدث من ارتفاع المنسوب.

كما عقد المدير التنفيذي رئيس غرفة الطوارئ اجتماعًا طارئًا ضم نائب المدير التنفيذي للمحلية ومديري الوحدات الادارية بشرق وغرب مدينة الدندر.

وقدم المدير التنفيذي تنويرًا مفصلًا عن آخر التطورات في نهر الدندر لوضع التحوطات اللازمة بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لمجابهة أي طارئ قد يحدث.

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