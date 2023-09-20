إصابة 5 أشخاص في حريق شقة سكنية بحي السديري ليبيا تنفي إخلاء مدينة درنة باريس سان جيرمان يهزم بوروسيا دورتموند بهدفين الدولار الأمريكي يواصل مكاسبه القوية في الأسابيع الأخيرة الأمن العام: احذر من أشخاص يغرونك بربح جوائز مالية حسابات تدعي الطب وتنصح الحوامل بعصير تنظيف الكبد! خماسية لـ برشلونة ضد أنتويرب في دوري أبطال أوروبا ليبيا تنفي منع دخول فريق أممي لدرنة جوجل يصبح أداة لاكتشاف الطفرات الجينية الضارة في البشر محمد قاسم رجل مباراة النصر ضد بيرسبوليس
حذر الأمن العام من الاحتيال المالي، والأشخاص المحتالين الذي يغرون البعض بربح جوائز مالية.
وقال الأمن العام في منشور عبر منصة إكس: احذر من الأشخاص الذين يغرونك بربح جوائز مالية أو غيرها عن طريق الاتصال أو الرسائل.
وحث الأمن العام المتابعين على الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية عن طريق مراجعة أقرب مركز شرطة عبر تطبيق كلنا أمن.