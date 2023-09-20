الأمن العام: احذر من أشخاص يغرونك بربح جوائز مالية

حذر الأمن العام من الاحتيال المالي، والأشخاص المحتالين الذي يغرون البعض بربح جوائز مالية.

جوائز مالية

وقال الأمن العام في منشور عبر منصة إكس: احذر من الأشخاص الذين يغرونك بربح جوائز مالية أو غيرها عن طريق الاتصال أو الرسائل.

الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية

وحث الأمن العام المتابعين على الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية عن طريق مراجعة أقرب مركز شرطة عبر تطبيق كلنا أمن.