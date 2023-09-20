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عن طريق الاتصال أو الرسائل

الأمن العام: احذر من أشخاص يغرونك بربح جوائز مالية

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٧ صباحاً
الأمن العام: احذر من أشخاص يغرونك بربح جوائز مالية
المواطن - فريق التحرير

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حذر الأمن العام من الاحتيال المالي، والأشخاص المحتالين الذي يغرون البعض بربح جوائز مالية.

جوائز مالية

وقال الأمن العام في منشور عبر منصة إكس: احذر من الأشخاص الذين يغرونك بربح جوائز مالية أو غيرها عن طريق الاتصال أو الرسائل.

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الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية

وحث الأمن العام المتابعين على الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية عن طريق مراجعة أقرب مركز شرطة عبر تطبيق كلنا أمن.

 

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