الأمير جلوي بن عبدالله بن جلوي في ذمة الله

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 18 / 2 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.