الأمير خالد بن محمد آل سعود في ذمة الله

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / خالد بن محمد بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 2 / 3 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.