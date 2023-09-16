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الأمير خالد بن محمد آل سعود في ذمة الله

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٩ مساءً
الأمير خالد بن محمد آل سعود في ذمة الله
المواطن - واس

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

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انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / خالد بن محمد بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 2 / 3 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

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