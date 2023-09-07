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الناتج المحلي الإجمالي في السعودية يرتفع 1.2%

الأنشطة غير النفطية في السعودية تنمو بمعدل 6.1٪ خلال الربع الثاني

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ صباحاً
الأنشطة غير النفطية في السعودية تنمو بمعدل 6.1٪ خلال الربع الثاني
المواطن - الرياض

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حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2023م ارتفاعًا بنسبة 1.2% مقارنةً بما كان عليه الفترة نفسها من العام السابق 2022م، وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء اليوم.

الأنشطة غير النفطية

وأفادت نتائج تقرير الهيئة العامة للإحصاء، أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني من عام 2023م نموًا إيجابيًا بنسبة 6.1% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022م، وحقَّقت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة 2.3% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق، فيما شهِدت الأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته 4.3% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.

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الناتج المحلي الإجمالي

وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا شهِد خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته 0.2% مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول 2023م، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة منْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

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